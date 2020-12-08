Ослепительный «МиГ»: ОКБ Микояна и Гуревича исполнился 81 год

Опытно-конструкторского бюро имени А.И. Микояна отмечает 81 год. Его правопреемница - российская самолетостроительная корпорация «МиГ» - один из лидирующих разработчиков боевой авиационной техники.

На сегодняшний день МиГи – одна из самых распространенных марок боевых самолетов в мире, которые имеются на вооружении нескольких десятков стран. Среди них такие известные истребители, как МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, а также различные модификации МиГ-29, МиГ-31, и МиГ-35.

Новейший легкий истребитель поколения 4++ МиГ-35 - лучший в своем классе. Он более мощный, чем его предшественник МиГ-29, но поднимает втрое больше вооружения – до шести тонн, а за счет улучшенной маневренности, превосходит не только американский F-16, но и тяжелый F-35. Эта машина может одновременно вести бой сразу с десятью противниками на земле и в небе.

Такого самолета - и еще больше 30 моделей боевых машин - могло и не быть, если бы в далеком 1938 году в небе над Испанией немецкий «Мессершмитт» с легкостью не расправился с советскими тихоходными планерами.

Тогда же стало понятно, что советская авиация серьезно отстает по всем показателям, стране срочно нужна новая техника. Так зародилось конструкторское бюро. Представить себе более удачный тандем практически невозможно. Целеустремленный руководитель Артем Микоян и мозговой центр Михаил Гуревич в рекордные 132 дня представили руководству страны свой первый самолет.

«Артем Иванович Микоян заложил очень хороший фундамент для взаимоотношений. Мы дружим! Я не помню случая, чтобы мы друг друга подставили», - отметил заместитель главного конструктора по системам управления ОКБ МиГ Юрий Оболенский.

За 81 год выпущено в серию свыше 4,5 тысяч самолетов, побито 110 рекордов для книги Гиннесса, половина из которых не превзойдены до сих пор.

«Наши самолеты покупали и покупают свышы 50 стран. И все довольны нашей техникой. Она проста в эксплуатации, надежна», - отметил заместитель управляющего директора ОКБ МиГ Сергей Шальнев.

Победа в воздухе создается на земле. В специальных ангарах конструкторы проверяют детали и силовые установки самолета на прочность. Подвергают машину перегрузкам и давлению.

Легендарный МиГ-29 благодаря глубоко модернизированной начинке стал функциональнее и умнее, за счет использования композитных материалов уменьшился общий вес машины, но увеличился объем полезной нагрузки, что положительно сказалось на общем боевом потенциале самолета.

МиГ – 29 классика российской боевой авиации, которая до сих пор остается актуальной. После модернизации самолет получил новую авионику и бортовое электронное оборудование и вооружение.

«Прекрасный самолет, у него довольно-таки совершенная система управления. Летчик себя чувствует хозяином неба», - заявил Филипп Матвеев, старший летчик ОГВП «Стрижи».

Бренд, известный во всем мире, который явно не собирается останавливаться в развитии. 80 с лишним лет КБ Микояна и Гуревича идет в ногу со временем, в чем-то даже опережая его.