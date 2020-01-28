Россия подпишет с Индонезией декларацию о стратегическом партнерстве

Военно-техническое сотрудничество России и Индонезии может выйти на стратегический уровень. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах в Москве с министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

«Отмечаем наличие предпосылок для вывода двусторонних связей на уровень стратегического партнерства”, - сказал он. Министр обороны РФ также выразил надежду, что в этом году будет подписана соответствующая декларация о стратегическом партнерстве. Данное событие станет важной вехой в двусторонних отношениях», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россия рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие с которыми традиционно строится на дружбе и взаимном доверии.

«Готовы и далее координировать совместные действия для поступательного развития российско-индонезийских связей, в том числе в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а также в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров «СМОА-плюс», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что реализация контракта о поставке 11 истребителей Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году.

В 2018 году сообщалось, что Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку этих истребителей.