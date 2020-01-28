Двигатель для космического ядерного буксира создадут к 2025 году в РФ

В 2030 годы будет создан космический буксир с ядерным двигателем. Об этом заявил первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич.

Согласно презентации, представленной Урличем, к 2025 году планируется создать «опытные образцы космической ядерной энергоустановки с термоэмиссионным реактором-преобразователем». К 2030 году должны быть завершены ресурсные испытания. На 2030-е годы запланированы и летные испытания аппарата.

Макет космического ядерного буксира впервые продемонстрировали на стендах Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Транспортно-энергетический модуль с ядерной энергоустановкой предназначен для доставки грузов в отдаленные уголки космоса, что будет необходимым в случае начала освоения соседних планет и при создании постоянных обитаемых баз.

Отметим, что в 2016 году генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заявил, что работы по реализации лунной программы, включая облет спутника Земли и высадку на него, будут проведены после 2025 года.