Систему предупреждения опасных ситуаций в космосе назовут «Млечный путь»

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в космическом пространстве будет называться «Млечный путь». Об этом сообщил первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич.

«Мы решили переименовать систему в систему "Млечный путь"», - рассказал он в Москве на конференции, посвященной развитию космонавтики.

По словам Урличича, система предназначена не только для слежения за космическим мусором и предотвращения угроз в околоземном пространстве, но и для мониторинга астероидно-кометной опасности.

Согласно презентации замглавы Роскосмоса, «Млечный путь» будет включать четыре спутника: два аппарата предназначены для мониторинга околоземного пространства и два аппарата - для космического пространства.

К 2021 году будет создан технический задел, к 2025 году планируется создать космический сегмент.