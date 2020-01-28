Россия обновляет политику в космосе

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об утверждении новых основ государственной политики в области космической деятельности. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Урличич.

«Вчера указом президента были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности. Они новые, изменились», - сказал Урличич.

По его словам, изменения коснулись развития орбитальной группировки спутников, улучшения доступа с территории РФ в космическое пространство.

Он отметил, что речь идет о фундаментальных и другие научных исследованиях, без которых невозможно освоение и экспансия в космос, а также о пилотируемой космонавтике.