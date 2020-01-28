Новые транспортники Ил-112 получат обновленные шасси

Самарское предприятие «Авиаагрегат» передаст Воронежскому самолетостроительному обществу первый комплект шасси и гидроцилиндров для перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В. Передача состоится до конца текущего года.

«Конструкторы "Авиаагрегата" провели доработку конструкции опытных опор шасси и гидроцилиндров Ил-112В, доработаны проводка трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также система герметичности в гидроагрегатах», - сообщили в пресс-службе холдинга «Технодинамика», в состав которой входит самарский завод.

Уточняется, что доработанные агрегаты успешно прошли серию заводских испытаний. Глава «Технодинамики» Игорь Насенков сообщил, что холдинг реагирует на все требования российского военного ведомства.

«В соответствии с решением по оптимизации взлетной массы самолета вносятся коррективы в конструкторскую документацию и технологические процессы», - приводит ТАСС слова.

В ноябре 2019 года стало известно, что массу транспортного самолета удалось снизить на одну тонну. В конце декабря в пресс-службе ПАО «Ил» сообщили, что запуск Ил-112 в серийное производство запланирован на 2022 год.

Проектирование самолета началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С. В. Ильюшина, ЭМЗ им. В. М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета. Первый полет Ил-112 состоялся 30 марта 2019 года.

Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, военно-транспортный самолет может перевозить до пяти тонн груза. Предназначен для транспортировки военнослужащих, техники и оружия. По информации с официального сайта ПАО «Ил», дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 тонны обозначена в 2400 километров. Потребная длина взлетно-посадочной полосы - 1200 метров.

Самолет оснащен новейшей версией турбовинтовых двигателей, которые отличаются высокой надежностью. Ключевым преимуществом Ил-112 является возможность автономной эксплуатации с плохо оборудованных аэропортов и грунтовых полос.