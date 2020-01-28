Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Новые транспортники Ил-112 получат обновленные шасси

Андрей Аркадьев
11:54 28.01.2020
Контракт на разработку шасси и гидроцилиндров для самолета был заключен в 2015 году.
Новые транспортники Ил-112 получат обновленные шасси
© Фото: Авиационный комплекс им. Ильюшина

Самарское предприятие «Авиаагрегат» передаст Воронежскому самолетостроительному обществу первый комплект шасси и гидроцилиндров для перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В. Передача состоится до конца текущего года.

«Конструкторы "Авиаагрегата" провели доработку конструкции опытных опор шасси и гидроцилиндров Ил-112В, доработаны проводка трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также система герметичности в гидроагрегатах», - сообщили в пресс-службе холдинга «Технодинамика», в состав которой входит самарский завод.

Уточняется, что доработанные агрегаты успешно прошли серию заводских испытаний. Глава «Технодинамики» Игорь Насенков сообщил, что холдинг реагирует на все требования российского военного ведомства.

«В соответствии с решением по оптимизации взлетной массы самолета вносятся коррективы в конструкторскую документацию и технологические процессы», - приводит ТАСС слова.

В ноябре 2019 года стало известно, что массу транспортного самолета удалось снизить на одну тонну. В конце декабря в пресс-службе ПАО «Ил» сообщили, что запуск Ил-112 в серийное производство запланирован на 2022 год.

Проектирование самолета началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С. В. Ильюшина, ЭМЗ им. В. М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета. Первый полет Ил-112 состоялся 30 марта 2019 года.

Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, военно-транспортный самолет может перевозить до пяти тонн груза. Предназначен для транспортировки военнослужащих, техники и оружия. По информации с официального сайта ПАО «Ил», дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 тонны обозначена в 2400 километров. Потребная длина взлетно-посадочной полосы - 1200 метров.

Самолет оснащен новейшей версией турбовинтовых двигателей, которые отличаются высокой надежностью. Ключевым преимуществом Ил-112 является возможность автономной эксплуатации с плохо оборудованных аэропортов и грунтовых полос.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.01.2020, 07:12
В условиях эпидемии: посольство РФ обсуждает с КНР эвакуацию россиян из изолированного Хубэя
Дата28.01.2020, 09:30
На пути к АрМИ: в Амурской области началась подготовка мотострелков к «Танковому биатлону»
Дата27.01.2020, 08:08
NBA и FIFA выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.01.2020, 15:39
Новый спутник «Глонасс-М» принят в эксплуатацию
Дата28.01.2020, 09:05
В МИД РФ назвали заявление ЕС об освобождении Освенцима переиначиванием истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:38 В стране и мире
В пресс-службе главы Чувашии ничего не знают о его возможной отставке
12:19 В стране и мире
Видео
В Москве создан штаб для мониторинга ситуации по коронавирусу
12:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево
11:57 В стране и мире
Видео
«Молчаливое пособничество»: Нарышкин рассказал о роли Польши во Второй мировой войне
11:54 ОПК
Новые транспортники Ил-112 получат обновленные шасси
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В ОНК сообщили о состоянии здоровья Захарченко после драки в колонии
Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой
Видео
На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео
Андрейченко рассказала, почему более суток хранила молчание
Видео
Директор актрисы Натальи Андрейченко заявил, что она пропала в Мексике
Видео
В Иране самолет с пассажирами выкатился на городскую улицу: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.