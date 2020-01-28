Минобороны Армении: Ереван скоро получит новую партию Су-30СМ

Новая партия российских сверхманевренных истребителей Су-30СМ будет доставлена в Армению. Об этом сообщил министр обороны Республики Давид Тоноян.

«В скором времени новая партия истребителей поступит на вооружение», - приводит РИА Новости слова главы военного ведомства Армении.

Ереван в прошлом году приобрел у Москвы четыре таких истребителя. Они поступили на вооружение в конце декабря 2019 года. В том же месяце в военном аэропорту Эребуни под Ереваном состоялся демонстрационный полет Су-30СМ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал тогда на аэродроме и даже посидел в кабине самолета. Глава армянского правительства назвал покупку истребителей главным приобретением года.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.