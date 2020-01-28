Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

АО «Рособоронэкспорт» заключило первый контракт на поставку за рубеж новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих», - приводит РИА Новости его слова.

В какую именно страну запланированы поставки винтокрылых машин, Михеев не уточнил.

В декабре сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» передал Министерству обороны РФ два вертолета Ми-38Т.

Ми-38 - транспортный вертолет, который занимает нишу между средним Ми-8 /17 и тяжелым Ми-26. Разработка началась еще в конце 1980-х годов в Советском Союзе, однако испытания вертолета из-за экономических трудностей начались только спустя 20 лет.

От гражданской версии Ми-38Т отличается установкой топливной системы с защитой от взрыва при жесткой посадке, дополнительными топливными баками и специализированными средствами связи.

Максимальная полезная нагрузка Ми-38 на внешней подвеске - 6000 килограммов, в транспортной кабине - 5000 килограммов. Крейсерская скорость полета 295 километров в час, дальность 1300 километров.