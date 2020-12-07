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Первый серийный истребитель Су-57 будет передан в войска до конца года

Валентина Пескова
10:04 07.12.2020
Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Первый серийный истребитель Су-57 будет передан в войска до конца года
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что до конца текущего года в Минобороны РФ будет передан первый серийный истребитель Су-57 с двигателем первого этапа. Как отметил Чемезов, самолет соответствует всем характеристикам, которые предъявляются к самолетам пятого поколения.

Работы по Су-57 ведутся в соответствии с графиком, который был дан Министерству обороны РФ. Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

«Мы уже поставили 10 машин из опытной партии, они успешно поработали. Сейчас идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов», - сообщил глава Ростеха.

Известно, что самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

В то же время продолжается работа и над двигателем второго этапа. Разработчики надеются, что истребитель Су-57 с ним будет готов и поставлен на крыло в 2022 году. После этого в течение нескольких лет самолеты запустят в серийное производство.  Также глава Ростеха уточнил, что сейчас идут летные испытания двигателя второго этапа в составе самолета.

«Изготовлено несколько опытных образцов. Идет доводка его узлов и систем», - отметил Чемезов.

Серийное производство двигателя второго этапа под названием «изделие 30», будет вестись на «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Двигатель второго этапа позволит истребителю развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

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