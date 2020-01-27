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Новый спутник «Глонасс-М» принят в эксплуатацию

Александр Пешков
15:39 27.01.2020
Запуск космического аппарата состоялся в декабре прошлого года.
Новый спутник «Глонасс-М» принят в эксплуатацию
© Фото: РОСКОСМОС, Twitter

Навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на околоземную орбиту 11 декабря 2019 года, начал использоваться по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

«Специалисты компании-производителя "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнева" и эксплуатирующей организации успешно завершили работы по переводу спутника "Глонасс-М" в рабочую точку на орбите, после чего на нем была включена целевая аппаратура», - сказали в Роскосмосе.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации. Была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС типа РАЗК «Положение-2».

Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

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