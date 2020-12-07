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Истребитель Су-57 получит двигатель второго этапа в 2022 году

Андрей Аркадьев
14:45 07.12.2020
В настоящий момент идет выполнение госконтракта на поставку 76 самолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Истребитель пятого поколения Су-57 получит двигатели второго этапа к 2022 году, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы продолжаем работу над двигателем второго этапа. Продолжаются его летные испытания в составе самолета. Изготовлено несколько опытных образцов нового двигателя. Идет доводка его узлов и систем. И я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство», - заявил он.

По словам Чемезова, ВКС России уже получили десять машин для опытной эксплуатации. Сейчас идет выполнение госконтракта на поставку 76 самолетов, при этом первые серийные Су-57 будут оснащены двигателями первого этапа («изделие-117»).

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

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