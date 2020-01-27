ВС РФ приняли на снабжение новую командно-штабную машину МТ-67М

Новая командно-штабная машина МТ-67М принята на снабжение Вооруженных сил РФ в минувшем году. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«МТ-67М была принята на снабжение в ВС РФ в 2019 году. Командно-штабная машина обеспечивает обмен речевыми сообщениями и данными в открытом и защищенном режимах, позволяет должностным лицам работать с оперативно-технической информацией, а также отображает на электронных топографических картах оперативно-тактическую обстановку», - сказано в сообщении.

Специалисты НПП «Рубин» получили президентскую стипендию за создание машины МТ-67М. Стипендия присуждается каждый год за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники для обеспечения обороны страны.

Программное обеспечение МТ-67М, разработанное специалистами НПП «Рубин», планирует и корректирует маршруты движения колонн по военным автомобильным дорогам, контролирует перемещение техники. Командно-штабная машина полностью автономна за счет применения двух встроенных дизельных электроагрегатов. Время развертывания машины не превышает 30 минут.