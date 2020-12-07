Названы сроки начала поставок ЗРС С-500 в российские войска

Первые образцы зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» поступят в войска в следующем году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что пандемия коронавируса не повлияла на сроки поставок.

«По сути, все испытания "Алмаз-Антей" уже давно завершил, планировали начать поставки в 2021 году», - сказал Чемезов.

В августе заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на военно-техническом форуме «Армия-2020» сообщил, что С-500 отправили на госиспытания. Он также добавил, что идет подготовка к серийному производству ЗРС.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.