Минобороны РФ запустило раздел, посвященный форуму «Армия-2021»

На сайте Минобороны открыт спецраздел, посвященный международному военно-техническому форуму «Армия-2021», который состоится в августе следующего года.

Мероприятие традиционно пройдет на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также в военных округах и на Северном флоте.

В следующем году, как и в этом, «Армию» проведут одновременно с Армейскими международными играми. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в сентябре.

В 2020 году военно-техническая выставка проходила с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.