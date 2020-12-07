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Названы сроки серийных поставок танка Т-14 «Армата» в войска

Андрей Аркадьев
10:27 07.12.2020
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в перспективе Т-14 будет новым основным танком Российской армии.
Названы сроки серийных поставок танка Т-14 «Армата» в войска
© Фото: Минобороны России

Серийные поставки в Российскую армию новейшего танка Т-14 «Армата» начнутся в 2021 году, сообщил на брифинге глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире», - сказал он.

По словам Чемезова, в перспективе Т-14 будет новым основным танком Российской армии.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются ОБТ (основной боевой танк), боевая машина пехоты, САУ и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В том же году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

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