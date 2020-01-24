Разведчики ЗВО рассказали об экипировке «Ратник»

Разведчики Западного военного округа рассказали «Звезде» об экипировке «Ратник» и о том, какие бы изменения они внесли в нее. Она включает множество элементов, в том числе системы навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.

«Данный комплекс необходим для наблюдения и ведения огня в любое время суток. Он включает зрительную трубку и ночной монокуляр», - рассказал старший разведчик Андрей.

Другой военнослужащий высказал пожелания о том, что хотелось бы изменить в будущем.

«Сейчас мы надеваем наколенники и налокотники. А сейчас 21 век и они уже идут встроенными в одежду [в аналогах «Ратника» - ред.]. Нам хотелось бы увидеть в новом комплекте такое новшество», - сказал командир взвода Денис.

«Ратник» включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, автомат, пулемет или снайперскую винтовку, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.

Шлем выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет - попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Оборудован системой охлаждения и автономными источниками питания. Имеет систему разведки, управления и связи «Стрелец».

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ.

Отметим, что в феврале прошлого года стало известно, что экипировка российского солдата «Сотник» будущего будет оснащена экзоскелетом.