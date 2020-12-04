Более 30 комплектов ПЗРК «Верба» поступили на вооружение мотострелков ЮВО

Мотострелковая бригада в Ставропольском крае получила на вооружение партию новых переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Свыше 30 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" поступили на вооружение мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Ставропольском крае», - говорится в сообщении.

ПЗРК «Верба» - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. С высокой вероятностью поражает малоизлучающие цели – крылатые ракеты и БПЛА.

В комплекс входит автоматизированная система управления (АСУ), производящая обнаружение воздушных целей, в том числе групповых, определение параметров их полета, а также распределение найденных целей между зенитчиками с учетом их расположения.