В ЦИАМ рассказали о предстоящем «ренессансе» поршневых авиадвигателей

Сегодня в России возвращаются к производству поршневых двигателей, поскольку с появлением беспилотников вновь появилась потребность в их использовании.

«Ирония судьбы в том, что в мире все потеряли компетенцию по поршневым двигателям потому, что пришла эра газотурбинных. А поршневые все продолжали по инерции делать, но новые особо сильно не разрабатывали. А они применяются в легкой авиации и в беспилотниках. Пришла эра беспилотников - появилась потребность в новых поршневых двигателях. Сегодня мы возвращаемся назад и вновь занимаемся поршневыми двигателями, чтобы перезапустить их производство и разработку в России на современном уровне», - отметил Михаил Гордин.

Также в разговоре со «Звездой» генеральный директор ЦИАМ высказал предположение, что гибридные электродвигатели в магистральной авиации могут появиться уже к 2050 году.

По его словам, электродвигатели для авиации привлекательны экономичностью и меньшим влиянием на экологию.





