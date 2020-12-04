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В ЦИАМ рассказали о предстоящем «ренессансе» поршневых авиадвигателей

Тимур Шерзад
16:54 04.12.2020
Генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин считает, что в России появится линейка разработанных и исполненных на новом уровне поршневых двигателей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня в России возвращаются к производству поршневых двигателей, поскольку с появлением беспилотников вновь появилась потребность в их использовании.

«Ирония судьбы в том, что в мире все потеряли компетенцию по поршневым двигателям потому, что пришла эра газотурбинных. А поршневые все продолжали по инерции делать, но новые особо сильно не разрабатывали. А они применяются в легкой авиации и в беспилотниках. Пришла эра беспилотников - появилась потребность в новых поршневых двигателях. Сегодня мы возвращаемся назад и вновь занимаемся поршневыми двигателями, чтобы перезапустить их производство и разработку в России на современном уровне», - отметил Михаил Гордин. 

Также в разговоре со «Звездой» генеральный директор ЦИАМ  высказал предположение, что гибридные электродвигатели в магистральной авиации могут появиться уже к 2050 году

По его словам, электродвигатели для авиации привлекательны экономичностью и меньшим влиянием на экологию.



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