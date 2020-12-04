Путин сообщил о создании в РФ беспилотных морских судов в сфере обороны

В сфере оборонной промышленности Россия создает беспилотные морские суда, в том числе подводные. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на конференции по искусственному интеллекту.

«В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», - сказал глава государства.

По словам президента, некоторые российские компании создают то, о чем раньше можно было только мечтать. Он отметил, что по улицам городов нашей страны в тестовом варианте уже ездят беспилотные автомобили.