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Путин сообщил о создании в РФ беспилотных морских судов в сфере обороны

Андрей Аркадьев
14:26 04.12.2020
Главные российские разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных научных технологических заделах мирового уровня, отметил президент.
Путин сообщил о создании в РФ беспилотных морских судов в сфере обороны
© Фото: пресс-служба президента РФ

В сфере оборонной промышленности Россия создает беспилотные морские суда, в том числе подводные. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на конференции по искусственному интеллекту.

«В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», - сказал глава государства.

По словам президента, некоторые российские компании создают то, о чем раньше можно было только мечтать. Он отметил, что по улицам городов нашей страны в тестовом варианте уже ездят беспилотные автомобили.

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