Шойгу: новая российская АСУ тактического звена превзойдет зарубежные аналоги
Применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность.
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Перспективная автоматизированная система управления (АСУ) тактического звена, созданная в рамках опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015», превзойдет зарубежные аналоги по ряду характеристик, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«По своим возможностям она ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдет их», - сказал он в пятницу на селекторном совещании.
Он подчеркнул, что применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность.