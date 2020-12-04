ОПК Шойгу: новая российская АСУ тактического звена превзойдет зарубежные аналоги Андрей Аркадьев Применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность. © Фото: Минобороны России Перспективная автоматизированная система управления (АСУ) тактического звена, созданная в рамках опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015», превзойдет зарубежные аналоги по ряду характеристик, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «По своим возможностям она ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдет их», - сказал он в пятницу на селекторном совещании. Он подчеркнул, что применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика