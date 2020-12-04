Технополис «ЭРА» формирует новую программу научной деятельности

Технополис Минобороны «ЭРА» формирует новую программу научной деятельности, усилено взаимодействие с Росатомом и Миннауки. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на подведении итогов его деятельности за 2020 год.

«На прошлом заседании мы обсудили вопросы работы дизайн-центров микроэлектроники, заслушали предложения по взаимодействию технополиса с государственной корпорацией "Росатом" и Министерством науки и высшего образования», - отметил он.

По словам Борисова, участники заседания обсудят формирование единой программы научной деятельности, которая заменит завершенную в 2020 году программу приоритетных исследований технополиса.