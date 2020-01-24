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В России разработали новый вертолет для спецназа

Андрей Аркадьев
10:54 24.01.2020
Речь идет о новой версии вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
В России разработали новый вертолет для спецназа
© Фото: Минобороны России

Российские специалисты разработали новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением. Об этом заявил руководитель холдинга-разработчика «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями - даже не самой машины, а дополнительного оборудования», - приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что в машине улучшены «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели».

Как уточняет издание, новая модель - промежуточное звено от Ми-8 к перспективному вертолету - боевой машине десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ.

Прошлым летом на форуме «Армия-2019» Андрей Богинский сообщил, что в 2020 - 2021 годах Министерство обороны РФ получит первую партию из десяти новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. По словам главы холдинга, машины могут выполнять задачи в самых сложных метеоусловиях, вертолеты получат «комплекс обороны и пулемет "Корд"».

Ми-8АМТШ-ВН - усовершенствованная версия вертолета Ми-8/17. Винтокрылая машина может не только перевозить военнослужащих, но и в состоянии обеспечить огневую поддержку с воздуха.

Оснащается газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой, комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24, комплексом броневой защиты экипажа и адаптацией под применение техники ночного видения.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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