В Новосибирске прошла испытания заключительная партия Су-34 для Минобороны РФ

На Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова изготовлена и прошла испытания заключительная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 по долгосрочному контракту с министерством обороны России. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

«Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") завершила выполнение очередного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России», - сказано в заявлении.

Боевая машина в ближайшее время встанет на вооружение российской армии. Проводить последний в этом году собранный самолет пришли по традиции сотни работников предприятия.

В рамках долгосрочного контракта в интересах Минобороны изготовлено около 100 Су-34, сообщил гендиректор компании «Сухой» Юрий Слюсарь.

«В то же время мы приступили к выполнению новых, подписанных в рамках форума "Армия" контрактов, которые позволили загрузить наши предприятия и обеспечить работой наших сотрудников в нескольких регионах страны», - подчеркнул он.

В пресс-службе ОАК отметили, что новосибирский завод компании «Сухой» сегодня является одним из крупнейших авиастроительных предприятий в контуре ОАК.