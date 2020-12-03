В Минобороны назвали время проведения форума «Армия-2021»

Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в следующем году в августе. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

«В августе следующего года состоится 7-й Международный военно-технический форум "Армия". В ходе его подготовки важно учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около 1,5 тысячи предприятий», - заявил замминистра на заседании организационного комитета.

Он напомнил, что на форуме «Армия-2020» было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

«Приятно отметить, что в непростой обстановке к нам приехали представители 92 государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня», - сказал Попов.

Шесть стран подготовили национальные экспозиции (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).

В рамках форума проведено 186 научно-деловых мероприятий, где обсуждались вопросы государственной политики и межведомственного взаимодействия в области обороны государства, а также перспективные направления развития военно-технической сферы.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ выразил признательность зарубежным оборонным ведомствам, принявшим участие в форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх (АрМИ-2020).

В этом году оба мероприятия стартовали в один день. Военно-техническая выставка проходила с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.