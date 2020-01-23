В Турции предложили изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400 «Триумф»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для того, чтобы изучить совместимость российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» с вооружениями альянса, в частности - с истребителем пятого поколения F-35.

С таким заявлением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

«Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы. Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку», - сказал Чавушоглу.

Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения страны с США. После приобретения российских систем Вашингтон приостановил участие Турции в программе производства своих истребителей F-35 и пригрозил дальнейшими санкциями. Взамен Соединенные Штаты предлагают Анкаре приобрести системы ПВО Patriot.

Турецкие власти неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от российских комплексов, однако готовы купить американские системы, если им поступит выгодное предложение.

В ноябре под Анкарой прошли испытания С-400. В декабре комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки российских систем ПВО.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.