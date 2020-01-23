Названы сроки начала поставок авиалайнера МС-21

Первые поставки заказчикам пассажирских лайнеров МС-21 запланированы на конец следующего года. Об этом рассказал заместитель гендиректора ПАО Корпорация «Иркут» Александр Вепрев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«На сегодняшний день на заводе идет завершение постройки опытных самолетов, разворачивается серийное производство, строятся первые серийные лайнеры. С этим проектом мы связываем будущее завода. Первые поставки МС-21 заказчикам намечены на конец 2021 года», - говорится в сообщении.

С ходом работ 22 января ознакомился врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Вепрев провел с ним экскурсию по заводу и рассказал об основных производственных показателях.

В среду российские двигатели ПД-14 российского производства, которые производит «ОДК-Пермские моторы», доставили на авиазавод в Иркутске. Моторы установят на МС-21.

Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Двадцать седьмого декабря гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt&Whitney.