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Испытание погодой: Россия возродила «арктическую» оружейную лабораторию

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
18:09 30.12.2020
ЦНИИточмаш (входит в Ростех) восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний оружия в условиях Арктики, пустынь и других экстремальных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Подольске вновь погрузилась в вечную мерзлоту спецлаборатория по тестированию оружия в экстремальных условиях. Уникальный проект восстановил Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.

В испытательных камерах лабораторного корпуса проверяется работоспособность оружия при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и в затрудненных условиях, имитирующих дождь и пылевое загрязнение и другие неблагоприятные факторы.

Огонь, вода и холодный воздух - уже родные стихии для российского оружия. Автоматы, пулеметы, гранатометы и даже пушки точно стреляют и безотказно работают в Арктике. Это проверено неоднократно во время учений, проходящих неподалеку от Северного полюса и наших военных объектов.

Первые испытания российское оружие, перед тем как попадет в войска, проходит в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящего в Ростех, во время специальных всепогодных тест-драйвов. Проверяются не только новые образцы, но и различные партии автоматов и пулеметов, уже принятых на вооружение. В лаборатории тесты на функциональность в арктических условиях проходят 30-мм пушки. Это целый комплекс низкотемпературных помещений. Оружие замораживается при минус 60 градусах.

Испытатели работают в «семи одежах» и валенках. Меньше чем за час любое оружие охлаждается здесь до очень низких температур. Трудно поверить, что пулемет после такой глубокой заморозки будет стрелять. Но инженеры, уверенные в результате, спокойно крепят его напротив специальной бойницы, выходящей на стрельбище, и нажимают на спусковой крючок. Пулемет дает очередь, и видно, что он работает. Оружие может стрелять при такой экстремально низкой температуре.

В лаборатории аттестовано три спецкамеры для разных испытаний оружия. Кроме камеры заморозки, есть камера пыли - она имитирует песчаную бурю, а также работает комбинированный отсек тепла и сильного дождя, чтобы проверить российские автоматы в тропических условиях. Эти советские технологии институт восстановил и уже много раз доработал на своей базе.

В наши войска идет оружие, которое может работать в любых климатических условиях. Особое внимание к Арктике, где сейчас все больше военных объектов. Даже у мощных ракетных и противовоздушных комплексов появляются арктические аналоги.

Нашим подразделениям, охраняющим северные границы, нужно только получить и пристрелять оружие, уже проверенное по всем параметрам в подмосковном институте. Причем испытания там проходят в таких жестких условиях и при таких температурах, что даже для Северного полюса они считаются экстремальными.

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