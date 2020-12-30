ОПК Мишустин обозначил сроки начала поставок модернизированного «Ансата» авиакомпаниям Андрей Аркадьев Глава правительства напомнил, что накануне состоялся первый полет модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета. © Фото: Ростех Поставки модернизированной версии многоцелевого вертолета «Ансат» российским авиакомпаниям начнутся уже в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Вчера состоялся первый полет модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета "Ансат". Это полностью российская машина, вы это хорошо знаете. "Ансат" можно применять практически для любых целей, и поставки этой модели региональным компаниям мы планируем уже в новом году», - отметил глава российского правительства. Ранее сообщалось, что модернизированный вариант вертолета «Ансат» совершил первый полет. «Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1 300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Благодаря своим техническим возможностям и современному конструктивному облику вертолет обладает некоторыми конкурентными преимуществами перед своими аналогами и может выпускаться в самых различных модификациях. Большой объем кабины (восемь кубических метров) позволяет эффективно размещать в ней самое разнообразное оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика