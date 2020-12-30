Названы сроки летных испытаний баллистической ракеты «Сармат»

Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируют провести в ближайшее время. Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса», – сообщил он газете «Красная звезда».

РС-28 «Сармат» – перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Предполагается, что он заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода». Новая ракета способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

В 2021 году в Красноярском крае появится полигон для испытаний ракеты «Сармат», сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу.