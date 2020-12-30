Путин призвал заменить самолет Ан-2 современным аналогом

Легкие многоцелевые самолеты Ан-2 необходимо заменить на современные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что обновлять авиапарк необходимо в силу большой территории страны.

«В конце концов, уже нужно заменить Ан-2», - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на девятиместный самолет «Байкал». По словам президента, первый опытный образец должен быть представлен уже в 2021 году, а в 2024-м планируется начать серийное производство, тогда же самолет должен совершить первый полет.

В ноябре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство самолета «Байкал» должно начаться на авиазаводе в Улан-Удэ в 2023 году.

На авиасалоне МАКС-2017 была представлена разработка ТВС-2ДТС, созданного на базе Ан-2 ФГУП СибНИА имени С.А. Чаплыгина. Серийное производство машины планировалось запустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако позже в Минпромторге заявили, что этот самолет - экспериментальный и создан для отработки новых технологий и что на замену Ан-2 будет создаваться новая модель самолета.