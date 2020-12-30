Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин призвал заменить самолет Ан-2 современным аналогом

Андрей Аркадьев
14:59 30.12.2020
В 2021 году в России должен быть готов опытный образец пассажирского девятиместного самолета, в 2024 году он должен полететь.
Путин призвал заменить самолет Ан-2 современным аналогом
© Фото: пресс-служба президента РФ

Легкие многоцелевые самолеты Ан-2 необходимо заменить на современные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что обновлять авиапарк необходимо в силу большой территории страны.

«В конце концов, уже нужно заменить Ан-2», - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на девятиместный самолет «Байкал». По словам президента, первый опытный образец должен быть представлен уже в 2021 году, а в 2024-м планируется начать серийное производство, тогда же самолет должен совершить первый полет.

В ноябре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство самолета «Байкал» должно начаться на авиазаводе в Улан-Удэ в 2023 году.

На авиасалоне МАКС-2017 была представлена разработка ТВС-2ДТС, созданного на базе Ан-2 ФГУП СибНИА имени С.А. Чаплыгина. Серийное производство машины планировалось запустить  в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако позже в Минпромторге заявили, что этот самолет - экспериментальный и создан для отработки новых технологий и что на замену Ан-2 будет создаваться новая модель самолета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:15 ОПК
Видео
Модернизированный вариант вертолета «Ансат» совершил первый полет
14:48 В стране и мире
Путин поставил задачу к 2023 году сделать автобус на водородном топливе
13:47 В стране и мире
Видео
СМИ: в аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства Йемена
11:41 В стране и мире
В Иране завершено расследование причин трагедии с украинским пассажирским самолетом
11:20 В стране и мире
Видео
Руководитель ФМБА рассказала о создании не имеющих аналогов лекарств от COVID-19
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.