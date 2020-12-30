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Путин заявил, что самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году

Андрей Аркадьев
14:02 30.12.2020
Двигатель можно будет использовать на удлиненной версии Ил-96, отметил глава государства.
Путин заявил, что самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году
© Фото: uecrus.com

Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы государства, двигатель можно будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь довести эту работу до конца.

«ПД-35 с тягой 35 тонн - это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени - это продукция длительного цикла изготовления - он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», - сказал он.

Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полета 9 000 километров. На самолете установлены российские двигатели ПС-90А.

Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе в ноябре 2018 года.

Ил-96-400М получит более мощные двигатели ПС-90А1. По заверениям разработчика, авиалайнер сможет конкурировать на одном уровне с мировыми аналогами.

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