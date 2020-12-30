Криворучко: С-500 планируется принять на вооружение в 2021 году

Замглавы Министерства обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» озвучил срок предполагаемого принятия на вооружение зенитно-ракетной системы С-500.

«В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона «Воронеж»», - рассказал заместитель министра обороны.

Криворучко подчеркнул, что темпы поступления в Вооруженные силы новых и модернизированных образцов в новом году сокращаться не будут - они останутся на прежнем уровне.

Напомни, С-500 представляет собой зенитно-ракетную систему нового поколения. Она сможет бороться не только с баллистическими ракетами средней дальности, но и с межконтинентальными баллистическими ракетами.