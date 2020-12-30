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Серийные поставки «Цирконов» на вооружение ВМФ России начнутся в 2022 году

Анна Касаткина
01:28 30.12.2020
В 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты, отметил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Серийные поставки «Цирконов» на вооружение ВМФ России начнутся в 2022 году
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Серийная поставка гиперзвуковых ракет «Циркон» для Российского военно-морского флота начнется в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«В 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка", – сказал Криворучко газете «Красная звезда».

В декабре «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила цель, расположенную на расстоянии свыше 350 километров. Скорость ее полета составила более 8 Махов.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом выполнялись также в начале октября и в ноябре текущего года.

«Циркон» – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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