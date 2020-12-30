«Рои» и ударные машины: Криворучко рассказал о будущем отечественных беспилотников

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о будущем отечественных беспилотных летательных аппаратов.

«Завершается создание комплексов с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами различного класса, способными решать задачи в составе групп или «роев» во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами, а также совместно с наземными и морскими робототехническими комплексами», - отметил замминистра.

Криворучко заметил, что применение малоразмерных БПЛА в современных конфликтах уже стало обыденностью. Не отстаем тут и мы - малыми беспилотниками сегодня оснащаются все формирования Вооруженных сил России. Давно организована подготовка операторов, созданы службы ремонта и обслуживания беспилотников.

«В войска уже поставлены первые образцы комплексов с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности и барражирующими боеприпасами, которые успешно проходят апробацию в боевых условиях», - подчеркнул замглавы Минобороны.

Криворучко заявил, что создаваемые для Вооруженных сил России беспилотники смогут применяться даже в условиях противодействия силами РЭБ и ПВО противника.

Заместитель министра отметил, что малоразмерные беспилотники сегодня не просто используются для разведки - они помогают создать и поддерживать единой разведывательно-информационное пространство. Его наличие позволяет получить максимум информации с поля боя в реальном времени, а, значит, и быстрее реагировать на изменяющуюся обстановку. Но это не все - сегодня в России создаются уже большие, ударные, беспилотные летательные аппараты.

«В настоящее время придается очень большое значение развитию крупноразмерных ударных БПЛА. В первую очередь управляемыми средствами поражения оснащаются имеющиеся комплексы с БПЛА «Альтиус», «Иноходец» и «Форпост». Апробация этих комплексов в реальных условиях с применением малогабаритных самонаводящихся боеприпасов показала их высокую эффективность», - рассказал Криворучко.

Замминистра обороны заметил, что разведывательно-ударные комплексы нового поколения, разработанные на их базе, поступят на летные испытания уже в 2021 году.

Кроме того, по словам Криворучко, до конца этого же года на вооружение поступят беспилотники большой дальности и продолжительности полета, способные наносить точечные удары как по неподвижным, так и маневрирующим целям.

В конце интервью замглавы упомянул еще две вещи. Во-первых, при создании беспилотников Россия особенно обращает внимание на импортонезависимость. И, во-вторых - разрабатываемые по заказу Минобороны беспилотные летательные аппараты можно будет использовать не только в интересах военных, но и в других отраслях - например, в сельском хозяйстве или транспорте.



