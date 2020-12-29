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В Петербурге принят в состав ВМФ головной корвет «Гремящий»

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
13:01 29.12.2020
На судостроительном заводе «Северная верфь» прошла церемония подъема Андреевского флага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Головной корвет «Гремящий» проекта 20 385 принят в состав ВМФ России. В ближайшее время корабль будет передислоцирован в место постоянной службы на Тихоокеанский флот.

«Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета - до 2 200 тонн, длина - около 105 метров, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на восемь ячеек, ЗРК «Редут».

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