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Борисов: Россия в 2020 году выполнила все планы по экспорту вооружений

Ян Брацкий
08:06 28.12.2020
В настоящее время ведутся работы по формированию нового портфеля заказов.
Борисов: Россия в 2020 году выполнила все планы по экспорту вооружений
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Российская Федерация в 2020 году выполнила все свои договорные обязательства по поставкам на экспорт вооружения и военной техники. С таким заявлением выступил вице-премьер Юрий Борисов.

«Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам», - сказал он в эфире канала «Россия 24».

Заместитель председателя правительства уточнил, что в настоящее время продолжается работа по формированию пакета новых договоренностей. По словам Борисова, он сформирован в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений колеблются от 14 до 15 миллиардов долларов.

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