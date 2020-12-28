Борисов: Россия в 2020 году выполнила все планы по экспорту вооружений

Российская Федерация в 2020 году выполнила все свои договорные обязательства по поставкам на экспорт вооружения и военной техники. С таким заявлением выступил вице-премьер Юрий Борисов.

«Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам», - сказал он в эфире канала «Россия 24».

Заместитель председателя правительства уточнил, что в настоящее время продолжается работа по формированию пакета новых договоренностей. По словам Борисова, он сформирован в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений колеблются от 14 до 15 миллиардов долларов.