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Уникальный снимок новейшего БПЛА «Орион» в ударном варианте появился в календаре Минобороны

Анна Касаткина
06:01 28.12.2020
Беспилотник «Орион» создан в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец».
Уникальный снимок новейшего БПЛА «Орион» в ударном варианте появился в календаре Минобороны
© Фото: Минобороны России

Минобороны России впервые представило фотографию разведывательно-ударного беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными авиабомбами. Снимок появился в календаре ведомства «Поражая цели и воображение» на 2021 год с образцами новейшей боевой техники.

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», показан в ударном варианте с подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Таки бомбы имеют массу 21 килограмм (с осколочно-фугасной боевой частью 7 килограмм) и оснащены спутниковыми и лазерными системами самонаведения. Они предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Впервые БПЛА «Орион» был представлен на форуме «Армия-2020». Сообщалось, что аппарат готовится к серийному производству.

Помимо «Ориона», в календаре также можно увидеть снимки других образцов новейшей боевой техники – многофункционального истребителя Су-57, боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелой БМП «Армата» Т-15 и других.

Всего ведомство представило два календаря – «Поражая цели и воображение» и «Информации и патронов много не бывает». Второй календарь показывает боевую работу специальных подразделений Вооруженных сил России с остроумными слоганами.

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Уникальный снимок новейшего БПЛА «Орион» в ударном варианте появился в календаре Минобороны
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