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В Калининграде спустили на воду исследовательское судно «Евгений Горигледжан»

Андрей Аркадьев
17:52 25.12.2020
Судно строится для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калининграде спустили на воду новое океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное для Минобороны.

Торжественная церемония прошла на заводе «Янтарь». Его сотрудники по традиции разбили о борт бутылку шампанского. После спуска на воду конструкторам предстоит провести финальный этап работ.

К ноябрю 2021 года судно передадут Главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

Судно «Евгений Горигледжан» названо в честь советского и российского судостроителя, конструктора подводных лодок. Создано на базе буксира «МБ-305» проекта В-92. Предназначено для проведения подводных технических работ. Водоизмещение судна - 4 тысячи тонны, длина - 81 метр, ширина - 16 метров, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции. 

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