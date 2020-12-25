В Калининграде спустили на воду исследовательское судно «Евгений Горигледжан»

В Калининграде спустили на воду новое океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», построенное для Минобороны.

Торжественная церемония прошла на заводе «Янтарь». Его сотрудники по традиции разбили о борт бутылку шампанского. После спуска на воду конструкторам предстоит провести финальный этап работ.

К ноябрю 2021 года судно передадут Главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

Судно «Евгений Горигледжан» названо в честь советского и российского судостроителя, конструктора подводных лодок. Создано на базе буксира «МБ-305» проекта В-92. Предназначено для проведения подводных технических работ. Водоизмещение судна - 4 тысячи тонны, длина - 81 метр, ширина - 16 метров, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции.