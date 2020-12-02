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В России появятся боеприпасы, которые не будут бояться современных средств РЭБ

Тимур Шерзад
16:41 02.12.2020
Об этом сказал индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.
В России появятся боеприпасы, которые не будут бояться современных средств РЭБ
© Фото: Антон Тушин, Ростех

Входящий в Госкорпорацию Ростех научно-производственный концерн "Техмаш" смог добиться невозможного до этого уровня защиты "умных" боеприпасов от РЭБ. Произошло это за счет появления нового программно-аналитического комплекса. 

С новой системой защиты от радиоэлектронного воздействия боеприпас сможет получать информацию о местонахождении целей даже в случае воздействия противником активными помехами с изменяющейся интенсивностью. Защита сможет применяться как в оборонительных, так и в наступательных "умных" вооружениях. 

«Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ», – отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Разработчик защиты - новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов (АО «НИИЭП»). Это ведущее отечественное предприятие, занимающееся созданием систем ближней локации и авионики для боеприпасов.

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