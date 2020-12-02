В России появятся боеприпасы, которые не будут бояться современных средств РЭБ

Входящий в Госкорпорацию Ростех научно-производственный концерн "Техмаш" смог добиться невозможного до этого уровня защиты "умных" боеприпасов от РЭБ. Произошло это за счет появления нового программно-аналитического комплекса.

С новой системой защиты от радиоэлектронного воздействия боеприпас сможет получать информацию о местонахождении целей даже в случае воздействия противником активными помехами с изменяющейся интенсивностью. Защита сможет применяться как в оборонительных, так и в наступательных "умных" вооружениях.

«Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ», – отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Разработчик защиты - новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов (АО «НИИЭП»). Это ведущее отечественное предприятие, занимающееся созданием систем ближней локации и авионики для боеприпасов.