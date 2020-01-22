Родственники участников ВОВ получили уникальную возможность увековечить память о них

Проект «Дорога памяти» ведет сбор информации об участниках Великой Отечественной войны. Загрузить данные о своем родственнике может любой желающий на специально созданном для этого сайте.

«Дорога памяти» - уникальный проект Минобороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

Для того, чтобы снимки и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, нужно загрузить информационные материалы о них на сайт - потребуется внести в форму на сайте фамилию, имя, отчество, год или дату рождения и фото участника Великой Отечественной. Все данные будут привязаны к информации, которая уже имеется в базах Министерства обороны РФ. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным списком и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо с ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, сбор информации продолжится и после 9 мая, «чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на "Дороге памяти" не осталось белых пятен».