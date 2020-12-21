Летчик-испытатель рассказал о преимуществах нового авиатанкера Ил-78М-90А

Воздушный заправщик Ил-78М-90А в своей основе имеет старый, разработанный еще в 70-е годы, самолет. Но комплекс произведенных изменений серьезно раздвигает границы его возможностей. Об этом рассказал летчик-испытатель ПАО «Ил» Дмитрий Комаров.

«В первую очередь здесь установлены новые двигатели, которые повысили и высотность, и топливную экономичность самолета. Они значительно улучшили грузоподъемность», - подчеркнул летчик-испытатель.

Также Комаров отметил совершенно новые комплексы навигации и индикации. Их наличие позволяет отнести как навигационные расчеты, так и управление всей системой навигации на роль всего лишь одного человека, что позволяет повысить взаимозаменяемость экипажа.

«Установлены современные экраны, жидкокристаллические, на которые выводится вся та информация, которая была на дискретных приборах. Информация может оперативно меняться, в зависимости от задачи, есть пульты, которые могут изменять картинку», - сказал летчик-испытатель.

Комаров отметил, что это позволит получать информацию от любых необходимых систем и учитывать все необходимые параметры. Также он упомянул новый цифровой автопилот, элементная база которого не столь чувствительна к влиянию старения и температур, как у автопилотов на старых дискретных системах.