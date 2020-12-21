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Два полка РВСН в 2021 году будут перевооружены на «Ярсы»

Андрей Аркадьев
15:51 21.12.2020
Также продолжится перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс «Авангард».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Два полка Ракетных войск стратегического назначения в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Об этом заявил в понедельник командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В 2021 году планируем перевооружить очередной полк Барнаульского ракетного соединения на ракетные комплексы "Ярс" мобильного базирования, начнем переоснащение очередного полка Козельского ракетного соединения на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжим перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард"», - сказал он журналистам в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Он добавил, что два ракетных полка Барнаульского соединения получили «Ярсы» в этом году, в Козельском ракетном соединении полк полностью перевооружен на новые комплексы. Также продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс «Авангард».

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. 

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