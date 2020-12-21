Путин заявил о планах перевести гиперзвуковой «Авангард» на перспективные ракетные комплексы
Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны России в понедельник.
«У нас появились вооружения, которых в мире нет. Это, прежде всего, конечно, имеется в виду гиперзвуковое оружие. Вот мы сейчас разрабатываем планы как со "Стилетов", на которых "Авангард" размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы - боевой маневрирующий блок», - сказал глава государства.
«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).
Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.