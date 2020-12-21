ОПК Путин заявил о планах перевести гиперзвуковой «Авангард» на перспективные ракетные комплексы Андрей Аркадьев «Авангард» - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны России в понедельник. «У нас появились вооружения, которых в мире нет. Это, прежде всего, конечно, имеется в виду гиперзвуковое оружие. Вот мы сейчас разрабатываем планы как со "Стилетов", на которых "Авангард" размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы - боевой маневрирующий блок», - сказал глава государства. «Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов). Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика