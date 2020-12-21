ОПК Минобороны РФ к концу 2024 года получит досрочно почти 100 самолетов и вертолетов, включая 22 Су-57 Андрей Аркадьев К 2028 году количество Су-57 будет доведено до 76 единиц. © Фото: Минобороны России Вооруженные силы России к концу 2024 года досрочно получат 22 истребителя пятого поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц», - сказал Шойгу в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник. Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника. Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика