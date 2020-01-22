Ка-52 «Аллигатор» получит новую систему связи

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» единственный в мире получит широкополосную систему связи, сообщил генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

«Мы ведем разработки системы широкополосной связи для вертолетов. Она устанавливается на вертолет Ка-52 в качестве системы связи. Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолетом в мире, который оснащен системой передачи данных на больших скоростях», - приводит ТАСС его слова.

Лаптаев уточнил, что данной системой заинтересовались иностранные партнеры и она уже устанавливается на машины, поставляемые за рубеж.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.