Российские двигатели для МС-21 доставили на авиазавод в Иркутске

Российские двигатели ПД-14 доставили из Перми на авиазавод в Иркутске. Моторы установят на самолет МС-21, сообщили в пресс-службе «ОДК-Пермские моторы».

«На авиастроительном заводе они были переданы на участок поддинга (досборки двигательных установок), где специалисты "ОДК-ПМ" и ИАЗа провели осмотр наружных консервационных чехлов, проверили и отключили вибрационные датчики, фиксирующие возможные удары во время транспортировки. В дальнейшем будет произведен входной контроль двигательных установок», - говорится в сообщении.

Сначала ПД-14 установят на пилоны самолета, затем начнется тестирование двигателей в составе самолетных систем, добавили в пресс-службе.

«Будет установлен комплекс контрольно-измерительного оборудования для определения показателей работы двигательных установок во время проведения летных сертификационных испытаний самолета МС-21, необходимых для получения сертификата типа воздушного судна», - говорится в сообщении.

Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Двадцать седьмого декабря гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt&Whitney.