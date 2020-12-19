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«Восстание машин»: в парке «Патриот» прошли первые испытания роботов-мишеней

Константин Исаев
08:45 19.12.2020
Главная особенность разработки – в использовании элементов искусственного интеллекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Подмосковном парке «Патриот» прошли уникальные испытания самого современного мишенного комплекса с искусственным интеллектом и проходимостью, как у вездехода.

В стрелковом центре парка «Патриот» прошла тренировка военных разведчиков. Бойцы сначала провели стрельбу из положения лежа и с колена по стандартным и стационарным мишеням на расстоянии 150, 300 и 350 метров.

Неожиданно для военнослужащих на стрелковое поле на гусеничном ходу въехали совсем другие мишени. Разработчики серьезно подошли даже к оформлению самих целей: настоящий манекен с муляжом автомата. Мишени начинают наступать, как в кино «восстание машин».

Эти роботы-мишени – инициативная разработка одной из компаний по созданию высокотехнологичных систем. Пока это прототипы, которые даже не имеют названия. Официально изделие именуют так - «автономная мишень с алгоритмами искусственного интеллекта». В парке «Патриот» прошло первое испытание роботов в условиях стрельбища против настоящих разведчиков.

Главная особенность разработки – в использовании элементов искусственного интеллекта. К примеру, робот может использовать любые складки местности для укрытия от стрельбы. Даже здесь, на стрельбище, на абсолютно ровной поверхности, он все равно, то и дело пытается укрыться.

Несмотря на забавный внешний вид мишени – это очень сложная инженерная система. С помощью сложных механизмов ориентации на местности, лазерных датчиков, систем навигации удалось создать робота, способного самостоятельно анализировать ситуацию на полигоне и действовать в организованной группе таких же машин.

«Могут быть как союзные войска – двигаться с нашими, либо как войска противника могут выполнять различные сценарии, типа выбраться из засады, обойти наши войска, либо организовать засаду», - рассказал ведущий инженер-программист компании-разработчика роботизированных мишеней Павел Икомасов.

В стрелковом центре вся информация о поражении целей появляется в режиме он-лайн на экране оператора. При этом если «ранение» не смертельное, то робот продолжает наступать. Разработкой заинтересовались в Главном управлении боевой подготовки Вооруженных сил. В перспективе группами из десятков таких мишеней-роботов можно моделировать условия боя в обороне и наступлении для тактических учений вплоть до батальона. Особенно важно: такие самостоятельные, подвижные цели не дадут стрелкам привыкнуть к знакомой мишенной обстановке.

«Учить, во-первых, военнослужащих разведке целей, определять дальности до целей, вносить соответствующие установки в прицел. Что позволит более качественно подготовить военнослужащих», - пояснил первый заместитель начальника многофункционального огневого центра парка «Патриот» Владимир Братусь.

Интересна и показательна реакция самих разведчиков. По их словам, благодаря этим роботам можно работать в движении, бойцы не знают куда робот поедет, что будет дальше.

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