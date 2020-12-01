Абсолютно новое соединение: на Курилы прибыли зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300В4

На Курилах заступили на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-300В4. Теперь границы и стратегические объекты страны защищены еще лучше. Готовность расчетов проверил лично командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

На острове Итуруп в Сахалинской области уже несут службу зенитно-ракетные комплексы малой дальности Тор-М2. Сейчас же подошла «тяжелая артиллерия» противовоздушной обороны. Так называемая большая система ПВО: ЗРК С-300В4.

В пусковой установке машины достаточно просторно. Механик-водитель управляет техникой легко, едет она плавно, хотя весит без малого 50 тонн. Это модификация на гусеничном ходу. Чтобы попасть в позиционный район расчетам нужно преодолеть вулканические массивы, горные перевалы, непроходимый бамбук и вязкий песок на побережье Охотского моря и Тихого океана.

Техника проделала долгий путь. Почти 8 тысяч километров по суше на железнодорожном транспорте, а потом на корабле Тихоокеанского флота – еще 1,4 тысячи морских миль из Владивостока. Радиолокационные станции, пусковые установки и командные пункты занимают места в капонирах и готовы заступать на боевое дежурство.

Расчеты прошли обучение в Оренбурге, получили технику и сразу проверили ее в действии. Учебные стрельбы и уничтожение малоразмерных быстролетящих ракет проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Это абсолютно новое соединение, которому исполнится один год. Создали, обучили и прибыли сюда для выполнения боевых задач», – рассказывает начальник войск ПВО и авиации Восточного военного округа Вадим Шишечкин.

Звучит команда: для защиты РФ на боевое дежурство заступить. Расчеты занимают свои места, пусковые установки переводят в боевое положение. Радиолокационная аппаратура начинает вести автономный поиск противника.

Протяженность Итурупа – 200 км, зона покрытия вдвое больше. Первого нарушителя госграницы, к счастью, условного, обнаруживает заместитель командира ЗРБ Денис Разумов. Он самый опытный, знаком с системой еще с военного училища и успел послужить на разных модификациях С-300 и С-400.

«Возможности машины позволяют, исходя из скорости и траектории движения цели, определить, что это за цель. Баллистическая или аэродинамическая. И в соответствии с заданными алгоритмами принимается решение. Ставится задача на уничтожение», – объясняет он.

Для этого С-300В4 имеет два типа боекомплекта: одни уничтожают крылатые и баллистические ракеты, другие – вертолеты и самолеты противника. Но сейчас боекомплект остался на месте. Это была тренировка дежурных сил. Ее устроил командующий войсками ВВО Геннадий Жидко. Он лично проверил готовность дивизионов к защите воздушных границ России в районе Курильских островов.