Криворучко проинспектировал готовность Казанского авиазавода к выпуску с нуля Ту-160М

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш проверили готовность Казанского авиационного завода к выпуску с нуля модернизированного Ту-160М.

В настоящее время на заводе осуществляется строительство самолетов Ту-160М, ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, а также выпуск самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214.

Производство глубокомодернизированного самолета Ту-160 является важнейшей из задач компании «Туполев» и Казанского авиазавода. Первый Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации. Первый полет глубокомодернизированного самолета Ту-160М состоялся 2 февраля 2020 года, а осенью был совершен первый полет ракетоносца Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02.

На западе полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М2 был внесен в список важнейших достижений мирового авиационного двигателестроения за 2020 год. По мнению экспертов авторитетного американского профильного журнала Aviation Week & Space Technology, переработанные компрессор, лопасти турбины и улучшенная система охлаждения позволили значительно увеличить экономичность, и, следовательно, дальность самолета.