Криворучко: 10 ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ для армейского спецназа поступят на вооружение уже в следующем году

Десять ударно-транспортных вертолётов Ми-8АМТШ новой модификации для армейского спецназа поступят на вооружение уже в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения авиазавода в Улан-Удэ.

Там собирают вертолеты Ка-226Т и Ми-8 различных модификаций. Также замминистра побывал на Ульяновском заводе «Авиастар», где подписал контракт на поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А.